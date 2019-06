Fodbold, Danmarksserien pulje 3, Sfb/Oure - Silkeborg KFUM 3-0 (2-0)

Et kraftigt tordenvejr over Svendborg fik dommeren til at udsætte opgøret indtil uvejret var drevet over. Da kampen forsøgtes igangsat igen, drev et nyt uvejr ind over stadion med ny udsættelse.

På det tidspunkt var hjemmeholdet foran med 3-0, og kampen om oprykning fra Danmarksserien var afgjort i Næsby, hvor hjemmeholdet havde vundet og igang med at fejre oprykning.

Sfb/Oure manglede sølle to point i at vinde rækken, og der kunne da også spores en vis ærgrelse i træner Bjørn Holms stemme.

-Det var Sfb/Oures 14 sejr i træk, og med et hold med et stærkt 2. divisions potentiale, kan vi selvfølgelig kun ærgre os, var Bjørn Holms umiddelbare reaktion. Han var også klar over, at Næsby havde spillet et flot forår og holdt fast i et spinkelt forspring i slutkampene.

I lørdagens uvejrskamp kom Sfb/Oure som sædvanlig stærkt fra start og selv om et godt og solidt spillende Silkeborg KFUM-hold var godt med, var det alligevel Simeon Sørensen, der med to mål i det sidste kvarter af første halvleg viste forskellen.

I anden halvleg blev hjemmeholdet endnu mere dominerende og kom på 3-0 ved Fridtjof Rosenbaum, inden tordenvejret overtog kampen. (KAI)