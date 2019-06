Topseedet dansk herredouble misser European Games-guld

Det lykkedes ikke for herredoublen i badminton med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen at sikre den anden danske guldmedalje ved European Games i Minsk.

I lørdagens finale stillede den topseedede duo ellers op som favorit, men de andenseedede briter, Christopher Langridge og Marcus Ellis, vandt med cifrene 21-17, 21-10.

Dermed blev det dansk sølv, og Danmark har stadig kun vundet den guldmedalje, som Emma Aastrand skaffede i enerkajak torsdag.

Det blev en kamp, hvor danskerne ikke helt ramte niveauet og kom til at halse efter de offensivt indstillede englændere.

Det danske par, der sidste år vandt både EM og Super 1000-turneringen China Open, manglede marginalerne på de første bolde og kom bagud 0-3. De arbejdede sig hurtigt tilbage og kom foran første gang ved 7-6.

Men det var stadig helt lige, hvilket duellen ved 9-9 understregede. Maratonbolden blev afgjort på Ellis' smash. Samtidig illustrerede det et sæt, hvor briterne var mest aggressive og for det meste et skridt foran.

Føringen på 16-12 blev godt nok udlignet af danskerne til 17-17, men fire point på stribe gav derefter britisk sætsejr på 21-17.

I andet sæt skabte Ellis og Langridge hurtigt et forspring på tre point, og det voksede til 10-5, da et britisk rammeslag noget heldigt blev en vinder.

De danske fejl blev hyppigere, og comebacket så svært ud, da Astrup uprovokeret slog en bold i nettet til 6-13.

Danskerne livede lidt op med et gode bolde og kom på 9-14, men briterne forpagtede fortsat heldet, da en netruller gav en føring på 16-9.

Derfra gik det kun én vej. De modløse danskere tabte kort efter sættet 10-21.

Ved European Games for fire år siden hentede Danmark tre guldmedaljer alene i badminton, men denne gang kan det altså maksimalt bliver to, hvis Anders Antonsen og Mia Blichfeldt søndag vinder deres respektive singlefinaler.