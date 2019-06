Topseedede Osaka dumper ud af French Open

Så gik den ikke længere for topseedede Naomi Osaka i French Open.

Efter at have flirtet med exit i begge sine første kampe i grand slam-turneringen røg den japanske verdensetter lørdag ud efter et nederlag i to sæt til tjekkiske Katerina Siniakova med cifrene 4-6, 2-6.

Katerina Siniakova rangerer som nummer 42 i verden.

De to spillere fulgtes ad i de første otte partier i første sæt, der alle blev vundet i eget udlæg.

I niende parti lykkedes det så Siniakova at bryde Osaka til stillingen 5-4.

Dermed kunne tjekken selv serve sættet i hus. Det gjorde hun også, selv om hun undervejs måtte afværge fire japanske muligheder for at bryde tilbage.

Andet sæt startede lidt som det første. De to spillere vandt i egen serv, denne gang dog kun i de første fire partier. I det femte fik Siniakova brudt Osaka til 3-2, og da japaneren lidt efter fik serven tilbage, brød tjekken igen.

Det efterlod Siniakova med muligheden for selv at serve den overraskende sejr i hus. Det lykkedes - denne gang uden at være i fare for at tabe i eget udlæg.

Mens Naomi Osaka er færdig i French Open, så er andenseedede Simona Halep, som japaneren overtog førstepladsen på verdensranglisten fra tilbage i januar, klar til fjerde runde i Paris.

Rumæneren slog lørdag i overbevisende stil ukrainske Lesia Tsurenko i to sæt med cifrene 6-2, 6-1.

Senere lørdag går Serena Williams på banen mod landsmanden Sofia Kenin.