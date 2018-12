Topscorerstatus kommer bag på Robert Skov

Topscorertitlen bliver ikke et mål for Robert Skov i sæsonens resterende superligakampe.

Robert Skov scorede sæsonmål nummer 14 og 15 i Superligaen i søndagens 3-0-sejr over Esbjerg.

Dermed udbyggede han sin føring på topscorerlisten i den bedste danske række, hvor de nærmeste forfølgere er Brøndbys Kamil Wilczek og Skovs egen holdkammerat Dame N'Doye med henholdsvis 13 og 12 mål.

Det selskab havde den tidligere Silkeborg-spiller ikke regnet med at befinde sig i 19 kampe inde i sæsonen.

- For at sige det mildt havde jeg ikke regnet med at score så mange mål. Men sådan er det blevet, og jeg er selvfølgelig glad for at kunne bidrage så meget til holdet.

- Men der er masser af ting for mit eget og gruppens vedkommende, som kan blive bedre, før vi kan få de resultater, vi ønsker, siger Robert Skov.

Men selv om Skov har gode muligheder for at overvintre på topscorerlistens førsteplads, sigter han ikke efter titlen som den mest scorende.

- Jeg har ikke et mål på den måde. Jeg har et mål om at gøre mit bedste til træning, så jeg kan gøre mit bedste i kamp, så jeg kan levere godt i kampene, og så vi kan få nogle gode resultater. Det er mit primære mål, siger Robert Skov.

Søndagens sejr var FCK's ottende i streg på hjemmebane i Superligaen.

Siden åbningsnederlaget til AC Horsens i midten af juli har topholdet gjort rent bord i Telia Parken, og det kan mærkes på selvtilliden, fortæller Skov.

- Vi har masser af selvtillid på hjemmebane, fordi vi har haft så mange gode oplevelser og præstationer. Det er en rigtig god følelse at gå ind med.

- Det er et rigtig svært sted for de andre hold at komme til. Jeg har selv prøvet det, lyder det fra Robert Skov.

To kampe resterer for FCK, før holdet kan gå på juleferie. Torsdag gælder det hjemmekampen mod Bordeaux i Europa League, før FCK slutter efterårssæsonen af på udebane mod Sønderjyske.