Lukas Varga kommer for en aften tilbage til Horsens, hvor han brillerede som spiller og assistenttræner for nogle år siden. Rabbits-træneren mener, at hans hold kan matche de sejrsvante DM-finalister fra Horsens.

Basketball: Når Svendborg Rabbits torsdag aften klokken 18.45 løber på banen i Forum Horsens, er det ikke bare et topmøde mellem Basketligaens nummer to og tre. For Rabbits' cheftræner, Lukas Varga, bliver det hans første kamp mod Horsens IC, som han har spillet for og været assisstenttræner for i flere år.

- Det bliver specielt at komme ind i den hal, jeg kender så godt og se mange velkendte ansigter. Men jeg fokuserer på mit eget holds muligheder, siger Lukas Varga, der i 2015 var med til at gøre Horsens IC til dansk mester.

Han forlod Horsens for halvandet år siden til fordel for et trænerjob i Södertälje Kings i Sverige, men i sine år i Horsens var han assistenttræner under Arnel Dedic, der stadigvæk er cheftræner i Horsens IC.

- Både Arnel og jeg vil bestræbe os på at få hver vores hold til at vinde, siger Lukas Varga.

Svendborg Rabbits er på andenpladsen med otte sejre i ni kampe, mens Horsens er på tredjepladsen med seks sejre i ni kampe. Med til historien hører dog, at Horsens allerede har mødt det suveræne tophold Bakken Bears to gange, men Horsens har også tabt en tæt kamp hjemme til Næstved.