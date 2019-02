Topholdet fortsætter kursen mod grundspilssejr på isen

Rungsted Seier Capital er sikker på kvartfinalepladsen og fortsætter jagten på at vinde grundspillet i Metal Ligaen.

Søndag hentede mandskabet på egen is en 4-3-sejr over Esbjerg Energy, og dermed nåede Rungsted op på 77 point på førstepladsen.

Da Sønderjyske samtidig slog Frederikshavn White Hawks efter straffeslag, så øgede Rungsted med et enkelt point i toppen.

Den ordinære spilletid var en sand målfest mellem Sønderjyske og Frederikshavn og endte 5-5, inden sønderjyderne tog sejren og to point.

Sønderjyske følger efter på andenpladsen med 71 point og en kamp mere end Rungsted, som kom godt i gang med opgøret mod Esbjerg.

Første periode blev målrig, og hjemmeholdet var overbevisende.

Godt nok kom Esbjerg foran 1-0 ved Christian Wejse, men to scoringer af Tim Daly og en enkelt af Marcus Olsson betød 3-1-føring til Rungsted efter de første 20 minutter.

Esbjerg var dog på pointjagt, og to scoringer i første halvdel af anden periode udlignede til 3-3, inden Nikolaj Murtholt Rosenthal sikrede sejren et par minutter efter udligningen, da tredje periode endte målløs.

Herning Blue Fox og Rødovre Mighty Bulls gav også hinanden en målfest i Herning, hvor hjemmeholdet sejrede 6-3.

Dermed ligger Herning på sjettepladsen foran netop Rødovre.

Herning har 50 point og to point mere end Rødovre, som dog har fem kampe endnu i grundspillet, mens Herning har spillet 36 kampe.

De syv øverst placerede hold går videre til kvartfinalen, mens nummer otte og ni skal dyste om den sidste plads i en serie på fem kampe.

Det ligner et opgør mellem Herlev Eagles og Odense Bulldogs, og de to mandskaber bragede sammen søndag.

Her var Herlev hjemme bedst i et opgør med 11 mål. Herlev vandt 7-4 og er for en kamp mere otte point efter lokalrivalerne fra Rødovre.

Odense er håbløst sidst med 19 point.

De fire øverste i grundspillet har fordel af hjemmebane i kvartfinaleserien og vinderen af grundspillet vælger først sin modstander.