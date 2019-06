Top-5 er nok for Richie Porte i Tour de France

Flere somre i træk blev den australske cykelrytter Richie Porte udråbt som en af de store favoritter til at vælte Chris Froome og Team Sky af Tour-tronen.

Men i tiden som kaptajn på BMC levede Porte sjældent op til egne og holdets forventninger. Det forhindrede en række voldsomme styrt blandt andet.

Når 2019-udgaven af Tour de France begynder 6. juli, er 34-årige Porte igen kaptajn. Denne gang på Trek-holdet. Men i år er kriteriet for succes på en lidt anden hylde.

Det siger Kim Andersen, sportsdirektør hos Trek, få uger før Tour-starten i Bruxelles.

- Top-5, svarer sportsdirektøren prompte om succeskriteriet.

- Det er selvfølgelig svært at sige, men det skulle han gerne. For det første skal vi have ham til at blive på cyklen, siger Andersen på en telefonlinje i 2500 meters højde, mens han sidder i en bil bag Porte på vej op ad bjerget Col de l'Iserani.

I denne uge er Porte taget til Frankrig for at prøvekøre de sidste tre bjergetaper i Tour de France sammen med hjælperytteren Julien Bernard. Det drejer sig om 18., 19. og 20. etape, som med stor sandsynlighed bliver afgørende for, hvem der snupper Tour-titlen.

Kunsten er at toppe på det rigtige i tidspunkt. I sidste uges Critérium du Dauphiné havde Porte indimellem problemer med at hænge på, når favoritterne rykkede væk.

Men pilen peger i den rigtige retning, konstaterer Kim Andersen.

- Det gik egentlig bedre end forventet, i forhold til de træninger vi havde haft inden. Vi håber, at det går den rigtige vej. Det er også derfor, vi er ude at køre de tre sidste bjergetaper igennem.

- Vi har glædet os over, at han kørte godt nedad i Dauphiné. Selv på regnvejrsetaperne kørte han godt nedad, siger sportsdirektøren optimistisk.

Portes bedste placering i Tour de France er den femteplads, han kørte sig til i 2016.

Årets udgave af den franske rundtur slutter 28. juli på Champs-Élysées i Paris.