Tomasson tager Eriksens manglende klubskifte med ro

Christian Eriksen vidste sent mandag aften ikke, om han skulle blive i Tottenham eller ej.

Tirsdag efter midnat stod det dog klart, at den danske landsholdsspiller bliver i Tottenham.

Eriksen er i disse dage samlet med landsholdet i Malaga forud for EM-kvalifikationskampene ude mod Gibraltar og Georgien, men i modsætning til mandag var han tirsdag formiddag ikke til rådighed for pressen.

Jon Dahl Tomasson, den vikarierende landstræner, ville gerne sætte nogle ord på Eriksens manglende klubskifte.

- Det er ganske fint. De ved, hvad de får i Tottenham. Christian har et godt forhold til træneren, som også ved, hvad han får. Så det ser jeg egentlig som værende okay.

- Der er skrevet op og ned, om Christian skulle skifte eller ej. Og det skulle han ikke, siger Tomasson.

- Han er så afbalanceret og dygtig en spiller, så de vil altid få glæde af ham. Han skal spille i Tottenham, siger han.

Tomasson regner ikke med, at det manglende skifte giver et kedeligt efterspil, hvor Eriksen, der har kontraktudløb næste sommer, bliver sat på bænken i et pres fra klubbens side, for at han skal forlænge sin aftale.

- Det er jeg bestemt ikke nervøs for, fordi man må gå ud fra, at Tottenham vil spille med deres bedste spillere. Jeg ved, at træneren og Christian har et rigtig fint forhold.

- Tottenham er en fremragende klub for Christian og en kæmpe klub i England, konstaterer Tomasson.

Eriksen ytrede i sidste sæson ønske om at komme videre i karrieren, og selv om det ikke skete, vurderer Tomasson ikke, at det vil påvirke midtbanespillerens præstationer på banen på hverken klub- eller landshold.

- Jeg er ikke bekymret for Christian. Det er jo en mand, der bare er i balance, og som kan levere og altid leverer.

- Det er jeg slet ikke i tvivl om. Dygtige spillere vil altid kunne levere, lyder det fra Tomasson.