Vikar-landstræneren undlod sidste udskiftning for at køre 0-0 hjem.

FODBOLD: Vikar-landstræner Jon Dahl Tomasson undlod at satse med en sidste udskiftning, da kampen mod Georgien gik på hæld. Robert Skovs venstreben kunne måske have bragt et lykkeskud.

- Jeg overvejede det, men det er også en svær kamp at komme ind i. Vi ville heller ikke give resultatet væk men blive i kampen. Der mangler tre kampe og vi ville i hvert fald ikke tabe den. Georgierne spekulerede konstant i omstillinger, men vi fik ikke lavet de helt store chancer. Men i forhold til forventede mål var vi i front, sagde Jon Dahl Tomasson efter kamp nummer 30 uden nederlag i ordinær tid, selv om de aktuelle landsholdsspillere valgte at blive væk fra landskampen i Slovakiet, som blev tabt med 3-0.

Jon Dahl Tomasson nægtede at sige, at han var skuffet over resultatet, selv om det kan koste Danmark EM-kvalifikationen i sidste ende.

- Jeg vælger at se anderledes på det. Jeg er et positivt menneske og jeg ser det sådan, at det var godt ikke at tabe kampen. Georgien er et helt andet hold på hjemmebane og vil være en udfordring for alle hold her i Tbilisi og Irland vil også få problemer her, mente Jon Dahl Tomasson.