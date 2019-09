Tøftings råben og tophemmelig træning

Stig Tøfting er som bekendt en mand, der hurtigt kan bryde tavsheden. Fodboldeksperten råbte ud til Kasper Schmeichel, da Leicester-målmanden kom ud til målmandstræningen med Lars Høgh. Tøfting kommer snart til England for at være med til at dække Leicesters kamp mod Manchester United for Viasat og det ville han bare lige fortælle Kasper Schmeichel.

Senere blev det til et nostalgisk foto med DBU's fodbold-direktør Peter Møller og Martin Laursen for Tøfting. Martin Laursen med en skov af landskampe bor nu på Costa del Sol sammen med familien. Laursen var ikke nogen stor distributør af boldene, men en konge i luften og i duellerne og kunne løbe en vildfaren hest op over distancen. Han vil også blive husket for sin udligning langt ind i overtiden i Parken for 16 år siden mod Rumænien og 2-2-resultatet sikrede i realiteten Danmark EM-slutrunden i Portugal.

Det rygtedes hurtigt på Marbella Football Center, hvor landsholdet trænede, at Nicklas Bendtner er blevet tildelt trøje nummer 32 i FC København. Det nummer var ellers i mange år båret af netop Peter Møller med de høje albuer.

Jon Dahl Tomasson dekreterede landsholdstræningen lukket efter en halv time, så danskerne kunne øve spidsfindige opstillinger, som kan presse det sidste sejrs-håb ud af "fodbold-stormagten" Gibraltar, der nok ærgrer sig gul og grøn over, at den danske træning blev lukket. Selv om man bare kunne klatre op af en bakke og se alt.

Landsholdslæge Morten Boesen må konstant svare på spørgsmål om landstræner Åge Hareides infektionstal. Efter en knæoperation er der stadig en infektion, som har forhindret nordmanden i at tage med til den iberiske halvø og Gibraltar. Hvis ikke tallene snart bliver bedre, så tager Hareide heller ikke til Georgien, hvor kampen spilles søndag kl. 18 dansk tid.

Både FC København og OB var i februar 2010 deltagere i en stor turnering med navnet Copa del Sol, hvor der også blev spillet på Marbella Football Center. Her forberedt Danmark sig i øvrigt også til den kamp mod Spanien, hvor Morten Olsen blev bortvist og Niclas Jensen udvist på Estadio Santiago Bernabeu i 2007, så EM-kvalifikationen til Schweiz og Østrig kiksede.

Landsholdet forlader nu Hotel Barcelo i Marbella og kører de 75 kilometer til Gibraltar, hvor de rød-hvide onsdag aften træner på kunstgræsset på Victoria Stadium ved siden af fly-landingsbanen.