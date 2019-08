Tobias Sana forlader AGF og skifter til IFK Göteborg

Svenske Tobias Sana er færdig i superligaklubben AGF.

Lørdag aften bekræfter den svenske klub IFK Göteborg, at 30-årige Sana er ny spiller i klubben på en kontrakt frem til 2022.

Han spillede for den svenske klub fra 2009 til 2012, inden turen gik til hollandske Ajax.

Her var han i tre sæsoner, inden han skiftede til Malmö FF og senere til AGF i 2017.

- Jeg har drømt om at få chancen for at komme tilbage. Det var første gang, jeg blev spurgt, siden jeg skiftede til Ajax, og jeg vidste med det samme, at jeg ville sige ja til muligheden, siger Tobias Sana til den svenske klubs hjemmeside.

Den kreative svenske midtbanespiller har på det seneste haft vanskeligt ved at spille sig ind i startopstillingen i AGF, hvor han havde et år tilbage af sin kontrakt.

I denne sæson er han blevet skiftet ind for AGF i de seneste tre kampe.

I IFK Göteborg bliver han holdkammerat med danske Lasse Vibe.

AGF møder mandag Sønderjyske i Superligaen, og Tobias Sanas sidste kamp i AGF-trøjen blev dermed 1-2-nederlaget ude mod Lyngby i 3F Superligaen i den seneste runde.

AGF har endnu ikke bekræftet Tobias Sanas afgang.