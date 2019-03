Mesterskabsslutspillet begynder med opgøret Brøndby mod OB, hvor fynboerne med en sejr kan slå et hul ned til konkurrenterne på helt op til syv point i kampen om tredjepladsen, der både kan give bronzemedaljer og europæiske billetter.

Brøndby er pisket til at vinde for at få kontakt med OB, der sikkert vil være tilfreds med det ene point og under alle omstændigheder stadig være nummer tre efter kampen.

Følg kampen her fra klokken 19: