To overtidsmål giver U21-landshold testsejr over Belgien

Det lignede længe et unødvendigt nederlag. Men efter en forrygende afslutning kan det danske U21-landshold tage en 3-2-sejr over Belgien med fra onsdagens testkamp i Slagelse.

Da de 90 minutter var gået, var Danmark ellers bagud 1-2. Men først udlignede Jonas Wind, og i fjerde overtidsminut sørgede Jens Stage for dansk jubel, da han skrabede bolden i mål fra kort afstand.

Dermed blev det en god dansk udgang på en kamp, der længe lignede en frustrerende oplevelse.

Det var nemlig to klare danske fejl, der stod bag de to belgiske mål. De faldt begge inden for et minut i slutningen af første halvleg.

Først ville en upresset Mads Valentin lægge bolden tilbage til målmand Daniel Iversen, men glemte at holde øje med keeperens position.

Iversen var på vej ud af målet og kunne blot se til, da bolden fra Valentins højrefod trillede langsomt ind over stregen.

Minuttet senere ramlede det igen for det danske mandskab. Anfører Mathias Jensen forsøgte sig med en hasarderet dribling, men mistede bolden i en farlig position.

Kuglen havnede hos Francis Amuzu, der løftede den ind over Iversen til belgisk tomålsføring.

Både før og efter pausen var Danmark dog rigtig godt med og skabte også de fleste chancer.

Niels Frederiksens tropper kom da også ud til anden halvleg med frisk mod. Der var spillet mindre end to minutter, da Belgiens forspring blev halveret.

Bolden havnede efter et par tilfældigheder for fødderne af Andreas Skov Olsen, og den brandvarme FC Nordsjælland-angriber sendte den koldblodigt ind bag den belgiske målmand med et fladt spark.

I slutfasen havde både Jonas Wind og Rasmus Nissen Kristensen gode muligheder for at udligne. Men alt pegede i retning af det tredje nederlag i træk til det danske talenthold.

Tilskuerne i Slagelse fik dog en vild afslutning at gå hjem på. Først lykkedes det Wind at udligne, og siden tog Danmark ovenikøbet sejren.

Joel Kabongo nåede højst efter et hjørnespark og headede bolden ned til en fri Jens Stage, der scorede til 3-2 fra kort afstand.