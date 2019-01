Både Morten Hyrup og Rasmus Klein-Døssing måtte bøje sig for walisiske Callum Evans, men OB ligger som øverste oprykningsberettigede til en plads i Elitedivisionen.

Bordtennis: I kampen mod København vandt og tabte hver spiller i den fynske kvartet en singlekamp. Morten Hyrup, som fik hjemmebane comeback, og Rasmus Klein-Døssing vandt begge på bord 1 over svenske Hugo Törngren, men måtte begge bøje sig for walisiske Callum Evans. Frederik Dalager og Noah Hvid, der havde rejst fra en uges influenza, besejrede begge Anders Reutzer på bord 2.

Af taktiske årsager blev en sygdomssvækket 14-årig fynsmester, Noah Hvid, rykket op på bord 1 mod Næstved. Det gav to sikre sejre til Rasmus Klein-Døssing på bord 2, og med en sejr til Morten Hyrup over kinesiske Li Moding på bord 1 samt til Frederik Dalager på bord 2 over Fredrik Tram sluttede også denne kamp 4-4.

Fynboerne ligger dermed som øverste oprykningsberettigede hold til Elitedivisionen tæt forfulgt af Viby.

De rutinerede og sejrsvante OB-damespillere løb ind i to nederlag mod Hillerød og Viby i to af weekendens tre holdkampe og måtte nøjes med en kneben, men vigtig 6-5 sejr over Ballerup. Trine Grauholm, Charlotte Polk og Karin Kruse presses nu hårdt af ikke mindst Hvidovre i kampen om den fjerde og sidste slutspilsplads.