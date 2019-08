To gamle kendinge retur til B1909

Fodbold: Midt i en tid med fratrækning af point - og senest uddeling af karantæner til nogle spillere i kølvandet på den meget omtalte skattesag - kan B1909 se frem til at blive forstærket af et par gamle kendinge.

Det er de to tidligere stamspillere Jonas Lund og Morten Dyg, der vender tilbage efter ophold i henholdsvis Otterup og Søhus/Stige. Begge spillere har trænet med truppen den seneste uge og var lørdag i aktion i testkampen mod Odense KFUM.

- Jeg er naturligvis glad over tilgangen af begge spillere. Truppen er nu på plads, og med Lund og Dyg er konkurrencen skærpet betydeligt. Vi har en rigtig fin og bred trup, hvor alle kæmper for det fælles mål om en topplacering, udtaler cheftræner, John Andersen.

- Der var gensynsglæde blandt holdkammeraterne, og så glæder det mig at se spillere vende tilbage for at slås for det nye projekt, lyder det fra den røde cheftræner.

Jonas Lund er en teknisk stærk og skudfarlig kantspiller, mens Morten Dyg er en stærk central midtbanespiller - både defensivt og på bolden. De var begge med, da nierne for et par sæsoner spillede med om oprykningen til Danmarksserien. Duoen er ligeledes kendt som stærke indefodbold-spillere.

B1909 indleder den nye sæson i Fynsserien lørdag den 17. august med en kamp i Flemløse/Haarby.

Der har været stor udskiftning i B1909-truppen - i begge retninger - men Sport Fyn vurderer, at truppen nu bør være slagkraftig nok til at kunne spille en stærk rolle i rækken, selv om klubben starter med minus ni point som led i DBU-straffen efter skattesagen. Det simple spørgsmål er, om B1909 over 26 kampe er i stand til indhente den manko i forhold til eksempelvis B1913, der også er rykket ned fra Danmarksserien.