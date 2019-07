To år mere: Albrektsen forlænger med GOG

Håndbold: Når den nye sæson begynder for spillere og trænere i GOG - første arbejdsdag efter ferien er torsdag den 18. juli - vil Mathias Albrektsen fortsat være en del af staben. Assistenttræneren for ligatruppen og klubbens talentchef har således forlænget samarbejdet med GOG, så det løber i yderligere to år - frem til sommeren 2021.

I februar forlængede cheftræner Nicolej Krickau sin aftale med GOG frem til sommeren 2022.

- De to foregående sæsoner har vist, at konstellationen kan bære os langt, og det er selvfølgelig vores håb, at Nicolej og Mathias kan få os det sidste skridt op på medaljeskamlen i de næste sæsoner, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen i en pressemeddelelse

Mathias Albrektsen er også rigtig godt tilfreds med, at han og Krickau får mulighed for at fortsætte deres parløb i de kommende sæsoner.

- Vi er kommet langt, og jeg ser frem til det arbejde, der ligger foran os. Indtil nu har vi vundet først bronze og så sølv sammen, så det ligger jo lige for, at vi også prøver at vinde et mesterskab sammen. I den kommende sæson bliver der også nok at se til med vores deltagelse i gruppespillet i Champions League, og det bliver også rigtig spændende at være en del af, siger 32-årige Mathias Albrektsen, som har været i GOG siden han var syv år - først som spiller og derefter som træner.

De seneste 17 år har Albrektsen således fungeret som træner for forskellige ungdomshold - U12, U14, U16 til U18 - og i den forbindelse har han blandt mange andre haft Niclas Kirkeløkke, Frederik Clausen, Lasse Møller, Emil Jacobsen, Frederik Bo Andersen, Emil Lærke, Mathias Gidsel og Lukas Jørgensen under sine vinger.