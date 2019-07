To GOG-fløje misser VM-slutrunde

Håndbold: For begge spillere var det sidste chance for at deltage i en slutrunde for U21-spillere.

Derfor er deres afbud til VM-slutrunden i Galicien, Spanien, der begynder på tirsdag, ekstra ærgerligt.

Det fastslår begge over for Sport Fyn.

De to GOG-fløje - på venstre Emil Jakobsen og på højre Frederik Bo Andersen - ville i fit tilstand være selvskrevne til at deltage i slutrunden. Men begge kæmper med knæproblemer, der betyder, at de ikke er med i Spanien.

Emil Jakobsen døjer som omtalt i Sport Fyn tidligere på ugen med et såkaldt "springerknæ" - en overbelastningsskade - mens Frederik Bo Andersen gennem lang tid har kæmpet med eftervirkningerne af et overstræk i knæet i GOG's vundne EHF Cup-kamp i februar ude mod polske Pulawy.

Mens det er hvile og genoptræning, der skal bringe Emil Jakobsen gennem sin overbelastningsskade, ja, så kan det ikke udelukkes, at Frederik Bo Andersen skal gennem en operation i knæet, hvor der reelt er en meniskskade.

- Det bliver sandsynligvis afgjort i næste uge, fortæller højrefløjen.