Tjekken Zdenek Stybar (Quickstep) blev lørdag vinder af klassikeren Omloop Het Niuewsblad, der åbner den belgiske cykelsæson.

Efter 200 kilometer fra Gent til Ninove krydsede han målstregen som vinder foran en gruppe på fire ryttere, hvor belgieren Greg Van Avermaet (CCC) var hurtigst og snuppede andenpladsen.

Danske Michael Valgren (Astana) stillede op som forsvarende mester, men han fik aldrig sat sit aftryk på løbet.

Da løbet gik ind i sin afgørende fase, fik ingen af de ni danske deltagere gjort sig gældende.

Rutemæssigt er Omloop Het Niewsblad en miniudgave af Flandern Rundt med passage af mange af de hellingen - korte stejle stigninger - og pavéer, som definerer så mange af de belgiske forårsløb.

Med godt 30 kilometer tilbage begyndte mange af favoritterne at samle sig oppe foran, og en gruppe på 17 ryttere fik slået et godt hul. Ingen danskere var iblandt.

Ti kilometer senere var 17 blevet til 6 ryttere med næsten lutter klassikerspecialister imellem.

Stærkest så Greg Van Avermaet ud. På hjemmebane skruede han gang på gang op for tempoet og satte konkurrenterne på prøve, og flere faldt af.

Da han med 13 kilometer tilbage angreb på Bosberg, kunne kun Zdeněk Stybar følge med i første omgang.

Men Tim Wellens (Lotto Soudal) Aleksej Lutsenko (Astana) og Dylan Teuns (Bahrain-Merida) kørte sig tilbage på hjul.

Kvintetten holdt en god afstand til den forfølgende gruppe, og det stod klart, at vinderen skulle findes blandt de fem forreste.

Med godt et par kilometer tilbage stak Stybar af, og selv om Avermaet jagtede ham, var der intet at stille op. Stybar var væk og skabte et stort hul, som de jagtende ikke var i stand til at lukke.