Titelkamp til Mikkel Nielsen

BOKSNING: Man kan til alle evigheder diskutere valøren af det ene eller andet forbund i bokseverdenen. Men det står i hvert fald fast, at Odense-bokseren Mikkel Nielsen med tilnavnet "Pjatrøv" torsdag den 4. juli kæmper om GBU Intercontinental-titlen mod mexicanske José Luis Rodriguez Guerrero i ringridder-teltet i Aabenraa.

Mikkel Nielsen har nu haft otte professionelle kampe, siden han stoppede som succesfuld amatør i 2016.

- Jeg har haft otte kampe i min karriere,og det har ikke været let at få dem. Derfor ser jeg også frem til en titelkamp som denne, siger den tidligere Olympia-fighter, der senest har sparret med blandet andet Abdul Khattab.- Det tilføjer noget ekstra spænding,nervøsitet og tænding. Der er noget på spil. Hvis man er bare en smule seriøs med sin boksning,så er man vant til at ofre sig, men man har lidt ekstra at give af, når der er en titel på spil.

Mikkel Nielsen er netop fyldt 30 år, men hans modstander er den 10 år yngre mexicaner Jose Louis Rodriguez Guerrero. Selvom mexicaneren blot er 20 år, så bliver hanikke en let opgave for Nielsen.

- Først og fremmest så er han mexicaner, og mexicanere er nogle hårde typer, som kommer for at slås. Fysisk er han et hoved højere end mig, og har længererækkevidde. Jeg bliver nødt til at bokse anderledes mod ham. - Han er klart den hårdeste modstander, jeg har mødt. Man bliver ikke nummer 66 i verden udenat kunne bokse. Han kommer til Aabenraa for at vinde.

Mikkel Nielsen er ganske vist fynbo og odenseaner nu, men er født og opvokset i Haderslev.

- Det er år siden jeg har bokset i Sønderjylland, og jeg har længe gerne villet vise dem hjemmefra, hvad det er jeg går og laver. Det bliver en speciel aften, og såglæder jeg mig bare til at høre noget sønderjysk, tilføjer Mikkel Nielsen.