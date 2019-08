Timerekorden: Rivaliseringen fortsætter

Tirsdag aften forsøger Martin Toft Madsen at tilbageerobre timerekorden fra Mikkel Bjerg. Men uanset tirsdagens resultat har Bjerg meldt sin ankomst til Odense til oktober i et nyt angreb.

Cykling: Martin Toft Madsen og Mikkel Bjerg er i intensiv fight om, hvem der kan cykle længst på en time.

Tirsdag i Thorvald Ellegaard Arena i Odense med start kl. 18.00 vil 34-årige Martin Toft Maden gøre et forsøg på at slå den timerekord, som Mikkel Bjerg satte sidste efterår på ovalen i Odense. Den 4. oktober 2018 kørte 19-årige Mikkel Bjerg 53,730 kilometer på 60 minutter. Dermed slog han Martin Toft Madsens tidligere rekord med 111 meter, svarende til cirka en halv omgang.

Men rivaliseringen stopper ikke tirsdag. Uanset udfaldet af Martin Toft Madsens anstrengelser kommer Mikkel Bjerg til Odense til oktober i et nyt forsøg på at køre rigtig langt på en time.

- Mikkel har et mål om på sigt at slå verdensrekorden, og han mener, at den skal tages i bidder - over flere forsøg - lyder det fra Claus Rasmussen fra Cykling Odense.

Da Martin Toft Madsen i juli satte sin tidligere rekord med 53,619 km på en time, foregik det i Mexicos tynde luft. Men nu skal han altså vise, om han under hjemlige himmelstrøg kan tage rekorden tilbage. Selv mener Toft Madsen ikke, at han opholdt sig lang tid nok i Mexico før sit forsøg til at få det optimale ud af forholdene med den tynde luft.

Den 34-årige rytter endte uden for top-10 ved EM i enkeltstart men mener selv, at han er bedre, når der skal køres længere distancer - som i angrebet på timerekorden.

Den ovale træbane i Odense er 250 meter lang, så der skal køres en del omgange for at sætte rekord. Da Mikkel Bjerg i oktober satte sin dansk rekord, kørte han 250 omgange.

Verdensrekorden tilhører belgiske Victor Campenaerts, som i april cyklede 55,089 km på en time i Mexico.

Med sommeren på tilbagetog vil der blive en mindre opvarmning af arenaen i Odense for at give Martin Toft Madsen optimale vilkår. Arenaen vil således blive opvarmet, så der bliver cirka 23 grader under forsøget.

Dørene til arenaen åbnes klokken 17.00, og en billet koster 50 kroner - en entrebetaling, som går til at støtte Martin Toft Madsen.

Timerekordforsøget foregår som optakt til det traditionsrige landevejsløb Fyen Rundt, der afvikles søndag. Netop på grund af forberedelserne til Fyen Rundt bliver der ikke andre aktiviteter i arenaen tirsdag aften.