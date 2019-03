GOG står over for en skæbneuge efter en søndag med EHF Cup-mødet med THW Kiel foran 4000 tilskuere. Med den svenske stregspiller, Oscar Bergendahl, foreløbig ude med en skulderskade er der lagt et ekstra ansvar på veteranen Lars Hald, der stopper karrieren efter denne sæson.

- Jeg tænkte på det, da vi mødte KIF Kolding forleden. Som GOG'er har det altid været noget specielt at møde KIF, og det var altså sidste gang for mig, slog det mig pludselig.

Og der er en grund til, at Hald minder sig selv om "at nyde". Stregspilleren siger således farvel til en stor karriere efter denne sæson.

- Jeg er 100 procent koncentreret omkring kampene, så derfor skal jeg nogle gange minde mig selv om, at jeg skal huske at nyde det. Som da vi spillede i de fantastiske omgivelser i Kiel - og når vi søndag skal spille foran 4000 i arenaen i Odense, konstaterer Lars Hald.

Det samme gælder i den kommende uges nærmest skæbnekampe i ligaens grundspil - onsdag ude mod Århus Håndbold og lørdag hjemme mod Skanderborg Håndbold - for det er tvivlsomt, i hvilket omfang, Bergendahl vil være til rådighed i de to kampe.

Men med den svenske stregspiller, Oscar Bergendahl, ude med en skade i højre skulder, som han pådrog sig i sidste søndags kamp i EHF Cuppen i Kiel, er der lagt op til, at Lars Hald skal have masser af tid på banen i søndagens returkamp i Jyske Bank Arena i Odense med 4000 tilskuere - totalt udsolgt - på lægterne.

GOG led i søndags sit første nederlag i tre kampe i EHF Cuppens gruppe D. Men det blev til gengæld et eftertrykkeligt et af slagsen hos THW Kiel med 23-37. Søndag gælder det så det omvendte opgør i Jyske Bank Arena i Odense (den tidligere Sparekasse Fyn Arena). GOG må forvente, at Landin-brødrene og det øvrige hold fra Kiel kommer med det hele. Med to point i Odense er nordtyskerne således vinder af gruppe D og klar til finalestævnet i netop Kiel, den 17. og 18. maj. Det vil være et plaster på såret for THW, der ellers ser sig som en Champions League-klub. Selv om GOG skulle tabe endnu engang til THW Kiel, vil fynboerne fortsat have gode muligheder for at gå videre til EHF Cuppens kvartfinalerunde, hvis det bliver til sejre over polske Pulawy hjemme og spanske Granollers ude. De tre bedste af de fire gruppetoere går videre til en kvartfinale. Stillingen i gruppe D: 1. THW Kiel 3 kampe 6 point 2. GOG 3 kampe 4 point 3. Pulay 3 kampe 1 point 4. Granollers 3 kampe 1 point Kampen i Odense begynder kl. 15. Med kampstart 19.30 gælder det så opgøret mellem Granollers-Pulawy.

Ingen håndbremse

Da GOG i onsdags spillede - og tabte - hos Sønderjyske i Skansen, var Lars Hald på banen i stort set samtlige 60 minutter.

- Knæet har efterfølgende reageret ok positivt på det, og jeg er jo typen, der først går ud, når jeg går i stykker, lyder det fra Hald, der tilføjer:

- Ja, der kommer tre kampe på en uge nu, men jeg vælger at se en kamp af gangen, og først gælder det altså Kiel.

GOG tabte med hele 14 mål i Sparkassen-Arena i søndags efter specielt at have begyndt begge halvlege særdeles dårligt - med mange tekniske fejl. Resultatet betyder, at THW kan gøre sig klar til finalestævnet i EHF Cuppen i netop Kiel til maj med en ny sejr over GOG. Fynboerne vil dog - selv med et nederlag - fortsat have chance for at kvalificere sig til kvartfinalerunden med en andenplads i gruppe D.

Til gengæld er sejre i ugens to ligakampe centralt for GOG's muligheder for at vinde grundspillet. Men Lars Hald afviser, at der af den grund bliver tale om at spille med håndbremsen trukket i opgøret mod Kiel.

- Når det først går løs mod Kiel, så tænker vi ikke på, at vi skal spille igen onsdag og lørdag. Med en fyldt arena med 4000 tilskuere, så vil vi jo også gerne vise os selv godt frem. Kiel skal ikke tro, at holdet bare skal til Odense og spille en opvisningskamp. Og vi skal altid tro på, at vi kan gå ind til en kamp og tage point(s), fastslår Lars Hald.