Tilskuerrekord og straffeslag: Flot Bulldogs-fight mod tophold

Ishockey: Selv om Odense Bulldogs ligger klart sidst i Ishockeyligaen, så kan bundholdet matche et af rækkens tophold.

For tredje gang i denne sæson tog Bulldogs point fra Sønderjyske i en jævnbyrdig ishockeykamp, hvor der var sæsonrekord i Odense Isstadion med 2019 tilskuere. Som i kampen mellem jul og nytår blev det 1-1 efter ordinær tid, og denne gang blev der ikke scoret i de fem minutters overtid.

Dermed skulle kampen afgøres i straffeslagskonkurrence, og her var Sønderjyske bedst med scoringer af Kyle Wharton og Matt Prapavessis på de to første forsøg, mens Yannick Vedel og Mathias Thinnesen brændte for Bulldogs. Dermed vandt Sønderjyske 2-1, men Bulldogs fik et point efter en flot fight.

Spillerne løb på isen til masser af tændte fontæner, der lyste op i mørket på tærsklen til kyndelmisse. Krudtrøgen hang i luften i den tætpakkede arena, mens pucken blev kastet og spillet sat i gang.

Allerede i det første minut var det tæt på fynsk scoring, men Jakob Wittendorf fik lige akkurat ikke fik fat i pucken foran mål efter tværpasningen fra Yannick Vedel.

Sønderjyske med omkring 300 lyseblåtklædte fans i ryggen var også nærgående i de første minutter, men Bulldogs-målmand Teemu Seppänen var vågen fra start med sikre indgreb og sprællemandsredninger.

Odense Bulldogs var uden topscorer Søren Nielsen, der i næste uge efter planen skal spille for landsholdet ved en firenationersturnering i Østrig. Men de øvrige Bulldogs-spillere kæmpede, så ikke en hund kunne gø over indsatsen mod ligaens nummer to.

Bulldogs har i denne sæson spillet stærkt på hjemmebane mod Sønderjyske, hvor det er blevet til fire point ud af seks mulige i de to første opgør mod lokalrivalerne.

Sønderjyske fik tre udvisninger i første periode. Mathias Thinnesen dummede sig og fik en tominutters-udvisning og en 10-minutters personlig straf oveni i sidste minut af første periode for en boarding af en Sønderjyske-spiller ved midterlinjen.

En jævnbyrdig første periode kunne aflæses i skudstatistikken 10-10.