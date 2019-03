Tilskuer angriber Aston Villa-spiller under derby

Søndagens derby mellem Birmingham og Aston Villa blev skæmmet af en voldsom episode i begyndelsen af kampen.

Aston Villas Jack Grealish blev overfaldet bagfra af en tilskuer, som løb ind på banen 12 minutter inde i opgøret og slog spilleren.

Tilskueren blev med det samme overmandet af vagter og spillere, som sørgede for, at tilskueren var ude af stand til at fortsætte sit angreb.

Ifølge West Midlands politi er manden blevet anholdt.

Stillingen var 0-0, da tilskueren stormede ind på banen.

Aston Villa og Birmingham ligger begge i midten af den næstbedste engelske fodboldrække og kæmper for at nærmere sig oprykningspladserne.

Den danske back Kristian Pedersen startede inde for Birmingham og var derfor tæt på episoden, men han holdt sig ude af al balladen med tilskueren.