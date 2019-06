Tilpas Dolberg: Vigtigt for mig at slutte godt af

Kasper Dolberg startede for en sjælden gangs skyld inde for A-landsholdet og kvitterede med to mål i Danmarks 5-1-sejr over Georgien.

EM-kvalifikationskampen dannede dermed rammen om Ajax-angriberens første scoringer i Parken, og han kom dermed op på 3 mål i 13 landskampe.

Samtidig gav opgøret mandag aften Dolberg et kærkomment punktum på en lidt svingende sæson.

- Det betyder meget. Det var vigtigt for mig at slutte godt af, så man kan nyde ferien lidt mere, siger Kasper Dolberg til Kanal 5.

- Jeg ved ikke, hvad forskellen var (til tidligere landskampe). Selvfølgelig har jeg været med i systemet noget mere, men det er rigtigt, at jeg følte mig rigtig godt tilpas derinde og følte mig også forholdsvis fri og kunne bare tænke på at gøre det, jeg altid gerne vil gøre, siger han.

Han var synlig i feltet og havde flere gode afslutninger udover de to, han scorede på.

Noget decideret landsholdsgennembrud vil han dog ikke kalde det.

- Jeg regner med, at der skal lidt mere til, lyder det fra den sindige jyde.

Dolbergs seneste - og eneste anden scoring på A-landsholdet - faldt i 2017 ude mod Kasakhstan.

I 10 af sine 13 A-landskampe er han startet på bænken.