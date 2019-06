Tilbagevendt tomålshelt: Vildt meget pres på

Joakim Mæhle kunne som sine holdkammerater mærke presset før kampen mod Østrig. Det kom der to mål ud af.

Først ude med riven over en bænkeplads og siden Danmarks store helt ved U21-EM.

Joakim Mæhle vendte torsdag tilbage i overbevisende stil med to mål, da Danmark besejrede Østrig med 3-1 og dermed bevarede håbet om avancement til semifinalen.

- Vi vidste inden kampen, at det var en finale. Hvis ikke vi vandt, stod vi med det ene ben ude af turneringen. Så der var helt vildt meget pres på, siger Mæhle til DR.

- Jeg synes, vi lykkedes med (at håndtere) det fra start af. Og så var det bare fantastisk at kunne være med til at hjælpe holdet.

Efter Danmarks nederlag til Tyskland var den tidligere AaB'er og nuværende nyslåede belgiske mester med Genk ude med kritik af sin bænkeplads mod tyskerne.

Siden beklagede han sit udbrud, og mod Østrig lod han så støvlerne tale.

Joakim Mæhle scorede to flotte mål til 1-0 og siden 2-1, efter at Østrig havde brændt et straffespark.

- Det var lidt nervepirrende, også med straffesparket. Det må vi takke Iver (Daniel Iversen) for, at han tog. Jeg synes ikke, vi helt fik de kendelser med os, som de gjorde, men vi fortsatte som et hold, og det var klasse.

- Nu skal vi fortsætte med det momentum og den selvtillid, vi har taget med fra denne kamp, og så er jeg sikker på, vi vinder (over Serbien i sidste gruppekamp på søndag), siger Mæhle til DR.

De to mål mod Østrig var hans første på U21-landsholdet.