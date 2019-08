Tilbagevendt costaricaner starter inde for FCK i Beograd

Den nyankomne venstreback Bryan Oviedo starter inde for FC København, når det danske mesterhold tirsdag aften møder Røde Stjerne i kvalifikationen til Champions League.

FCK-træner Ståle Solbakken har foretrukket den 29-årige costaricaner fremfor Pierre Bengtsson til kampen, der begynder 20.45.

Det er blot otte dage siden, at FCK hentede Oviedo tilbage, efter at han repræsenterede klubben fra 2010 til 2012.

Dengang blev den hurtige venstreback solgt til Premier League-klubben Everton, og han har senere repræsenteret Sunderland i engelsk fodbold.

I weekenden fik han et kort indhop i de sidste ti minutter, da FCK slog Sønderjyske med 2-1 i Superligaen.

I forhold til sejren over Sønderjyske har Solbakken været nødsaget til at se bort fra Rasmus Falk på midtbanen. Han erstattes af Jens Stage.

FCK's startopstilling (4-4-2) ser ud som følger: Sten Grytebust - Guillermo Varela, Sotirios Papagiannopoulos, Victor Nelson, Bryan Oviedo - Carlo Holse, Jens Stage, Carlos Zeca, Viktor Fischer - Jonas Wind, Dame N'Doye.

Opgøret mod Røde Stjerne i Beograd er det første af to møder mellem de to klubber. I næste uge gæster serberne København til returopgøret.

Hvis FCK slår Røde Stjerne over de to kampe, så venter et dobbeltopgør mod Young Boys fra Schweiz. Vinder af de to kampe er sikret en plads i Champions Leagues gruppespil.