Tilbage i ligaen efter Kiel: Det her jagter GOG - igen

Efter tre nederlag i træk har GOG kontant behov for to point hos Århus Håndbold onsdag aften for at holde fast i kursen mod et vundet grundspil i ligaen.

Håndbold: Se godt på fotoet til denne artikel. En fortvivlet spiller fra Århus Håndbold gemmer sit ansigt i trøjen, efter at hans hold har fået en lussing på hjemmebane af GOG i november 2017. Fynboerne vandt 31-24. 12. oktober 2018 - altså i denne sæson - vandt GOG i Gudme over Århus Håndbold med 32-24. Det er kampe, GOG'erne kan varme sig ved op til onsdag aftens opgør i Ceres Arena i en situation, hvor ligaens grundspil spidser til. GOG har fire kampe tilbage i grundspillet, og sandsynligvis må fynboerne kun miste et enkelt point, hvis de vil ende som vindere af grundspillet og dermed indløse en sandsynlig billet til næste sæsons Champions League samt tage to point med over til slutspillet. Men også andenpladsen i grundspillet betyder to point med til slutspillet, så GOG skal også have fokus på ikke at blive overhalet på sin nuværende andenplads af forfølgere som TTH Holstebro, Skanderborg og BSV. GOG har dog i løbet af sæsonen opbygget et rimeligt forspring ned til de forfølgere, så det ligner ikke en situation, hvor fynboerne ender dårligere end toer i grundspillet.

Liga-toppen Sådan er stillingen i toppen af ligaens grundspil:1. Aalborg 23 kampe 35 point



2. GOG 22 kampe 34 point



3. TTH 23 kampe 30 point



4. Skanderborg 23 kampe 30 point



5. BSV 22 kampe 29 point



6. Skjern 23 kampe 28 point



7. Århus Håndbold 21 kampe 27 point



8. Ribe/Esbjerg 23 kampe 21 point



–––––––––––––––––––––



9. Sønderjyske 23 kampe 20 point



Top-otte går til slutspillet i to puljer:



Pulje 1: 1-4-5-8 og pulje 2: 2-3-6-7.



Nummer et og to i grundspillet får to point med til slutspillet.



Nummer tre og fire i grundspillet får et point med til slutspillet.



Vinderen af grundspillet får formentlig en billet til næste sæsons Champions League.

Langt bedre indsats GOG jagter at komme tilbage på vindersporet efter tre nederlag i træk - to til THW Kiel i EHF Cuppens gruppespil samt et lidt uventet nederlag 30-33 i ligaen ude til Sønderjyske i onsdags. I søndagens hjemmekamp mod THW foran 4000 tilskuere i Jyske Bank Arena i Odense leverede GOG - trods et nederlag på fire mål - imidlertid en langt bedre indsat end i kampene i Kiel og Sønderborg. Fysikken og attituden var løftet, og det er det, fynboerne skal tage med til mødet med cheftræner Erik Vejes Århus Håndbold. - Jeg har en god fornemmelse af, at vi er, hvor vi skal være, konstaterer GOG-cheftræner Nicolej Krickau, der dog kalder opgøret for en "fifty-fifty-kamp". Han tilføjer: - Det er et stort usikkerhedsmoment, hvor Århus står. Holdet har kun spillet tre kampe i hele 2019. Vi spillede tre kampe i sidste uge. Østjyderne har leveret en fornuftig indsats i sæsonen og er på en syvendeplads i grundspillet allerede klar til slutspillet. I sin seneste hjemmekamp - 2. februar - vandt Århus 25-23 over ambitiøse Ribe-Esbjerg HH, der kæmper en indædt kamp med specielt Sønderjyske om den sidste plads i slutspillet. 6. februar blev Århus Håndbold rundbarberet hos Skjern - 28-36 - og senest måtte østjyderne nøjes med uafgjort 30-30 hos Mors-Thy Håndbold. - Men det var en kamp, Århus reelt skulle have vundet, vurderer Nicolej Krickau.

Restprogrammer Sådan ser GOG's restprogram i ligaens grundspil ud:6. marts: Århus Håndbold-GOG



9. marts: GOG-Skanderborg



26. marts: Nordsjælland-GOG



6. april: GOG-Ribe/Esbjerg HH



Sådan ser Aalborgs restprogram i ligaens grundspil ud:



8. marts: Aalborg-Lemvig/Thyborøn



30. marts: Århus Håndbold-Aalborg



6. april: Aalborg-KIF Kolding



Hvis Aalborg vinder sine tre resterende kampe i grundspillet, så må GOG kun tabe et point i sine fire kampe. GOG er bedst i det indbyrdes regnskab med nordjyderne efter sejr i Gudme og uafgjort i Gigantium.

Det er kontant usikkert, om den svenske stregspiller, Oscar Bergendahl, der kæmper med skulderproblemer, vil være tilbage på GOG's holdkort. Der er større chancer for, at man atter vil se Frederik Bo Andersen på banen. Den unge fløj har døjet med knæproblemer. Venstrefløjen Tobias Møller - tidligere GOG - har nu i to sæsoner spillet for Århus Håndbold. Møller tror på en mulig hjemmesejr. Han siger således til klubbens hjemmeside: - Der er ingen tvivl om, at GOG er et godt hold, men det er også et hold med mange unge spillere. Det bliver vores opgave at få lukket ned for GOG's kontrafasen og få åbnet GOG's defensive forsvar 6-0 (som i øvrigt fungerede kompakt mod THW Kiel i søndags, red.). I søndagens opgør mod Kiel fik det kontante GOG-forsvar blandt andet tvunget nogle af THW-skytterne ud på god afstand, og det bliver ifølge Nicolej Krickau også en af nøglerne for GOG i Aarhus, hvor hjemmeholdet har stærke skytter som Sebastian Henneberg, Torben Petersen og Nikolaj Læsø på holdkortet. Sport Fyns Karsten L. Sørensen opdaterer live fra Ceres Arena på fyens.dk/faa.dk fra kl. 18.00