Tiger Woods viste lørdag tegn på fordums styrke, da han på tredje runde af PGA-turneringen Farmers Insurance Open i Californien gik banen i to slag under par.

Dermed rykker Woods 26 pladser frem i stillingen til en delt placering som nummer 39.

Samlet er han tre slag under par efter 54 huller. Turneringen føres af svenskeren Alex Noren i 11 slag under par.

Woods ramte flere af sine teeslag helt skævt. Boldene røg ud i det høje græs både til højre og venstre for fairway, og fire gange endte hans første slag i en bunker.

Men på greenen kompenserede han for fejlene med flere lange putts, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er første gang siden august 2015, at den 42-årige amerikaner er med i weekendens finalerunder i en PGA-turnering.

Rygproblemer har holdt Woods væk fra sporten i lange perioder. Hele 2016 var han således ude af stand til at spille på grund af rygsmerter.

I april sidste år blev Woods opereret for fjerde gang for at dæmpe smerterne, der har plaget den mangedobbelte majorvinder i flere år.

Han fortalte for nylig, at han nu for første gang i flere år kan spille golf uden smerter.

Farmers Insurance Open bliver spillet på Torrey Pines-banerne i La Jolla tæt på San Diego.

Her vandt Tiger Woods også majorturneringen US Open i 2008, hvilket var hans 14. og seneste sejr i en major.

Woods har vundet turneringen i Californien syv gange, senest i 2013.