Tiebreak-hattrick sender Løchte videre i Wimbledon

Der var ikke et eneste servegennembrud i hele kampen, da Frederik Løchte Nielsen og hollandske Robin Haase spillede sig videre til tredje runde af herredoubleturneringen i Wimbledon.

Alle tre sæt i fredagens andenrundekamp mod briten Ken Skupski og australieren John-Patrick Smith endte derfor i tiebreak, og alle tre gange var det med den dansk-hollandske duo som vinder. Det gav sejrscifrene 7-6, 7-6, 7-6.

I første sæt var der kun en enkelt breakbold, men den blev afværget.

Sættet skulle afgøres i en tiebreak, og også her var jævnbyrdigheden stor. Den uvant lange tiebreak endte med 16-14 til Løchte/Haase, da parret udnyttede deres syvende sætbold. Undervejs afværgede de selv tre sætbolde.

I andet sæt fik begge doubler mulighed for at bryde, men ingen af dem lykkedes med at kuppe en sætsejr.

Ligesom i første sæts tiebreak kæmpede Løchte og Haase med at udnytte sætboldene. Først i fjerde forsøg lykkedes det, så tiebreaken blev vundet 9-7.

Heller ikke i tredje sæt lykkedes det at få et servegennembrud. Løchte og Haase havde ellers fem muligheder undervejs, mens Skupski og Smith tre gange missede en breakbold.

Modsat kampens to første tiebreaks var den tredje en ensidig forestilling. Løchte og Haase kom hurtigt på 6-1 og missede siden en enkelt matchbold, før sejren kom i hus.

16.-seedede Løchte og Haase får på papiret meget vanskelig modstand i tredje runde. Her venter tredjeseedede Raven Klaasen (Sydafrika) og Michael Venus (New Zealand).

Senere fredag eftermiddag skal Frederik Løchte Nielsen i aktion i mixeddouble, hvor danner par med amerikaneren Kaitlyn Christian.