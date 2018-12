Tidligere superligaspiller fører an i Atlantas MLS-triumf

Atlanta United er det nye mesterhold i Major League Soccer (MLS), der er den bedste fodboldrække på tværs af USA og Canada.

Modsat de europæiske ligaer afgøres MLS via et slutspil, der går under navnet MLS Cup, og her vandt Atlanta natten til søndag dansk tid finalen med 2-0 på hjemmebane over Portland Timbers.

Det var den tidligere FC Nordsjælland-spiller Michael Parkhurst, som høstede det store jubelbrøl, da trofæet efterfølgende skulle løftes.

Forsvarsspilleren med mere end 100 superligakampe på bagen er anfører for Atlanta United.

På banen var det den venezuelanske bomber Josef Martinez, der grundlagde sejren.

Han scorede det forløsende mål til 1-0, og det var hans fuldtræffer nummer 35 i sæsonen, hvilket gør ham til suveræn topscorer i MLS. Tidligere er han også blevet kåret til ligaens mest værdifulde spiller.

Forsvarsspilleren Franco Esbocar øgede senere til 2-0, og så var vejen banet for Atlanta Uniteds første MLS-triumf.

Holdet blev grundlagt i 2014, og det var først i sidste sæson, at holdet debuterede i MLS.

Atlanta har i begge MLS-sæsoner været trænet af Gerardo "Tata" Martino, der mest er kendt for sit ene år i spidsen for Barcelona fra 2013 til 2014 samt sine efterfølgende to år som argentinsk landstræner.

Han har dog stået i spidsen for det amerikanske mesterhold for sidste gang og skal i stedet være Mexicos landstræner.

- Hvis jeg skulle have valgt en måde at forlade klubben på, så er det her den bedste måde. Det føles godt at vinde, siger Atlanta-træneren ifølge AFP.