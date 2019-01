Tidligere landsholdsback stopper som aktiv i Sønderjyske

Den tidligere landsholdsspiller Simon Poulsen stopper sin aktive karriere i Sønderjyske og bliver i stedet assistenttræner for superligaholdet samt ungdomstræner.

Den 34-årige Sønderjyske-profil lægger støvlerne på hylden øjeblikkeligt, meddeler klubben i en pressemeddelelse.

Hans kontrakt udløb ved årsskiftet, men han er nu i stedet blevet tilknyttet på en toårig trænerkontrakt.

- Da vi hentede Simon Poulsen hjem efter en flot udlandskarriere, var det allerede i tankerne hos os begge, at vi også gerne ville have ham tilknyttet i en rolle efter den aktive karriere, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Simon Poulsen er vel nok det største navn, der har været i Sønderjyske, og med de sportslige og menneskelige kvaliteter, han besidder, har det været vigtigt for os at holde ham i klubben.

Simon Poulsen debuterede for klubben som 16-årig tilbage i 2001 og drog siden videre til FC Midtjylland, AZ Alkmaar, Sampdoria og PSV Eindhoven, inden han i januar 2017 vendte hjem til Sønderjyske.

Han nåede desuden 31 A-landskampe for Danmark, og han var med til VM i 2010 samt EM i 2012.

Han startede karrieren som kantspiller, men blev siden omskolet til venstreback, og det var som back, han slog sine folder på landsholdet og i udlandet.

- Nu startede og slutter min aktive karriere i Sønderjyske, og det betyder meget for mig, at det også er her, at jeg skal starte min nye karriere.

- Sønderjyske er min hjerteklub, og jeg glæder mig til at give noget tilbage af det, som klubben har givet mig gennem årene, siger Simon Poulsen.