Tidligere grand slam-vinder frygter for karrieren

Tennisspilleren Juan Martin del Potro er ikke sikker på, at han kommer til at spille igen efter ny knæskade.

Tennisspiller Juan Martin del Potro har muligvis spillet sin sidste tenniskamp.

Det siger argentineren selv, efter at han fik et brud på sin knæskal under Queen's Club Championship i London.

- Om den kamp var den sidste i min karriere, ved jeg ikke. Under genoptræningen vil jeg være i stand til at tænke klart. Så vil jeg vide, hvad min krop er i stand til, siger han i en video på Instagram.

30-årige del Potro gled undervejs i onsdagens sejr over Denis Shapovalov og endte med at trække sig fra græsturneringen.

Skanninger viste et brud i det højre knæ - samme skade, som også tvang ham til fire ugers pause sidste år og også har påvirket ham i år. Han har derfor været tvunget til at melde afbud til Wimbledon i næste måned.

Del Potro, der ligger nummer 12 på verdensranglisten, har generelt haft mange skader i sin karriere.

Siden han vandt US Open i 2009 har han gennemgået tre operationer i venstre håndled og en i højre håndled, men har hver gang kæmpet sig tilbage på tennisbanen.

Men denne gang frygter han, at kroppen siger fra.

- Efter den medicinske undersøgelse og mine samtaler med lægerne vurderede de, at en operation er den bedste behandling.

- Jeg spurgte dem om den bedste mulighed for helbredet, ikke bare for tennissporten. De sagde: operation, uden tvivl. Som I kan forestille jer, er det et svært øjeblik. Det er trist at skulle igennem alt dette igen. Jeg havde ikke forventet det overhovedet.

- Jeg kan ikke sige mere end det. Jeg ved ikke, hvad der vil ske nu. Forhåbentlig vil jeg komme mig fint. Jeg håber, mit knæ kan hele ordentligt, siger han.

/