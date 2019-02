Tidligere fodboldchef får bøde og fængselsstraf for bedrageri

Tidligere chef for det guatemalansk fodboldforbund Brayan Jimenez er blevet dømt for afpresning og bedrageri i forbindelse med Fifa-skandalen i en amerikansk domstol.

Jimenez blev tirsdag idømt en fængselsdom og en bøde på 350.000 dollar svarende til knap 2,3 millioner kroner, efter at han havde erkendt sig skyldig i korruptionssagen.

Han har allerede afsonet dele af fængselsdommen og skal derfor ikke sidde i fængsel fremover, men vil de næste to år være under opsyn af myndighederne.

Dommen betyder også, at Jimenez er udelukket på livstid fra at have noget med professionel fodbold at gøre.

- Der er ingen undskyldning og ingen begrundelse for mine handlinger. Mine handlinger har bragt skam over fodboldens verden, sagde Jimenez under retssagen.

Han var præsident for Guatemalas fodboldforbund fra december 2009 til maj 2015.

I november samme år blev han sigtet for bedrageri, og i 2016 erkendte Jimenez sig skyldig i en amerikansk retssal i at have modtaget flere hundredtusinder dollar i bestikkelse i bytte for medie- og marketingrettigheder til fodboldkampe.

Amerikanske anklagere har i alt ført sager mod omkring 40 personer i den store bestikkelsesskandale, der blev afsløret i 2015 i forbindelse med præsidentvalget i Fifa.

