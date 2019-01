Den tidligere cykelrytter Gert Frank er død i en alder af 62 år.

Det skriver hans søn Martin Frank i et opslag på Facebook.

Frank var i 1970'erne og 1980'erne en af landets bedste cykelryttere på banen, hvor han sammen med Hans-Henrik Ørsted udgjorde et af de mest kendte par nummer 7 i Danmark.

Han brød igennem som bare 20-årig, da han sammen med Verner Blaudzun, Jørgen Emil Hansen og Jørn Lund vandt bronze ved OL i Montreal i 1976.

I den benhårde disciplin 100 kilometer holdløb blev Frank og hans holdkammerater kun slået af Sovjetunionen og Polen og sørgede dermed for én af blot tre danske medaljer ved legene.

Det resultat lagde grunden til et par år, hvor Gert Frank skulle tage skridtet fra at være et stort talent til at blive en etableret banerytter.

I 1979 vandt han for første gang det traditionsrige seksdagesløb i København sammen med hollandske René Pijnen.

Samme år vandt han også seksdagesløbet i Herning, og de følgende år nåede han op på ikke mindre end 20 sejre i seksdagesløb i hele verden.

Han stod tre gange øverst på sejrsskamlen i det københavnske seksdagesløb, der dengang blev afviklet i Forum.

Efter sejren med René Pijnen i 1979 triumferede han fire år senere i samarbejde med belgieren Patrick Sercu, inden han i 1985 gentog bedriften sammen med landsmanden Hans-Henrik Ørsted.

Frank og Ørsted havde et særdeles frugtbart samarbejde i 1980'erne med i alt seks seksdagessejre sammen.

I 1986 stoppede Frank cykelkarrieren i en alder af 30 år og efter hele 143 seksdagesløb, da lysten var væk. Han havde oplevet det, han ville, og han ville i gang med noget nyt.

Det gjorde Gert Frank så, og de følgende år ejede han eksempelvis en stor cykelforretning på Gammel Kongevej i København, men han har også været indkøbschef i en edb-virksomhed.