Tidligere anfører vender tilbage til Brøndby

Der er travlt på kontorerne i superligaklubben Brøndby, der tirsdag eftermiddag har offentliggjort dagens anden forsvarsforstærkning.

Det drejer sig om klubbens tidligere anfører Johan Larsson, der returnerer til vestegnsklubben efter et mislykket ophold i Guingamp i den franske liga.

Foreløbig har han underskrevet en aftale, der løber frem til nytår.

- Timingen er rigtig god for begge parter, og med Johan i truppen vil vi nu have flere muligheder i forsvaret i løbet af efteråret.

- Johan og vi er enige om at lade kontrakten løbe resten af året, for det giver Johan og os tid til at se, hvilke muligheder det giver os som hold, at han er tilbage i truppen, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

Den svenske højdeback spillede mellem 2015 og 2018 172 kampe for Brøndby, hvor han sluttede som anfører.

Efter kontraktudløb skiftede han til Guingamp, men blev aldrig nogen succes i den franske liga.

Det blev således kun til en enkelt ligakamp og tre pokalkampe i foråret, inden Larsson i sommerpausen fik ophævet sin kontrakt.

Tidligere tirsdag hentede Brøndby den norske stopper Sigurd Rosted.