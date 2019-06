Tidligere Tottenham-spiller dør efter hjertestop

Manageren for den engelske fodboldklub Leyton Orient, Justin Edinburgh, er død i en alder af 49 år.

Det oplyser Leyton Orient på sin hjemmeside.

Edinburgh faldt om med hjertestop i mandags og blev fragtet til hospitalet, hvor han døde lørdag.

- Vi er fuldstændig knust over denne tragedie. Alle vores tanker og kærlighed går til Edinburgh-familien, og vi ved fra de hilsner, der er strømmet til klubben den seneste uge, at fodboldverdenen deler vores følelser, siger klubbens bestyrelsesformand, Nigel Travis.

Justin Edinburgh har været manager i Leyton Orient siden 2017 og havde netop ført London-klubben til oprykning til League Two.

Som aktiv spillede han størstedelen af sin karriere som venstre back for Tottenham i Premier League.

Mellem 1990 og 2000 spillede han i alt 249 kampe for klubben og var med til at vinde to pokalfinaler.

I 1991 var han sammen med blandt andre Paul Gascoigne og Gary Lineker del af det Tottenham-hold, der slog Nottingham Forest i FA Cup-finalen.

Otte år senere var Edinburgh med til at vinde Liga Cup-finalen over Leicester i en kamp, hvor danske Allan Nielsen blev matchvinder.

Efterfølgende spillede Justin Edinburgh for blandt andre Portsmouth, inden han indstillede karrieren og kastede sig ud i en tilværelse som manager.