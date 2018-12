Ifølge politiet forsøgte Brandon Browner at dræbe sin ekskæreste under et voldsomt indbrud.

Den tidligere NFL-stjerne Brandon Browner skal otte år bag tremmer for at have forsøgt at dræbe sin ekskæreste og udsat to børn for fare.

Det har en domstol i Los Angeles i Californien afgjort, skriver flere amerikanske medier.

8. juli brød den nu 34-årige Browner ifølge politiet i La Verne ind i kvindens hus gennem et vindue, hvorefter han efter kvindens udsagn holdt hende indespærret og viklede hende ind i et tæppe.

Browner skal desuden have optrådt voldeligt over for kvinden, truet med at slå hende ihjel og stjålet et Rolex-ur til en værdi af 20.000 dollar, hvilket svarer til 130.000 kroner.

Browner har ikke erkendt sig skyldig. Han har accepteret dommen, mod at en række andre sigtelser bortfaldt.

Fra 2011 til og med 2015 spillede Brandon Browner i NFL.

Han var en stor succeshistorie, da han tog skridtet fra den bedste canadiske liga for amerikansk fodbold og til verdens bedste liga, NFL.

Som medlem af Seattle Seahawks og siden New England Patriots var Browner med til at vinde Super Bowl to år i streg i 2014 og 2015.

Browner spillede cornerback. Positionen, hvor det primært gælder om at forhindre modstanderens wide receivere i at gribe bolden.