Herning: Den tidligere GOG-spiller Gøran Johannesen er faldet i unåde i sin tyske klub Flensburg/Handewitt.

Han var skadet, da han kom til Flensburg i sommer, og nu har han haft en brækket tommelfinger.

Flensburg raser over, at Norge har sendt Gøran Johannesen i kamp, fordi det var i strid med aftalen.

Norges træner er Christian Berge, der var tysk mester med Flensburg/Handewitt, og som fik tilbudt trænerjobbet i Flensburg efter Ljubomir Vranjes.

- Jeg forstår ikke, at Flensburg/Handewitt reagerer på denne måde, siger Gøran Johannesen.

- Det er rigtigt, at min tommelfinger har været brækket, men det er den ikke mere. Jeg har været ude i halvanden måned. Jeg har ikke haft problemer med at spille, og min klub burde glæde sig over, at jeg er klar til at spille, når jeg vender tilbage fra VM. Se selv. Jeg fejler ikke noget, og jeg blev valgt som kampens spiller med denne tommelfinger.

- Gøran Johannesen og Magnus Jøndal tog springet fra GOG til Flensburg/Handewitt og har været med til at vinde alle 19 kampe i denne sæson.

- Jeg udviklede mig meget under Jakob Larsen og Nicolej Krickau, og jeg er meget taknemmelig for den tid, jeg spillede i GOG. Det har givet mig et godt rygstød til Flensburg, hvor vi har andre gode playmakere, Rasmus Lauge og Jim Gottfridsson, siger Gøran Johannesen.