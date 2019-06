Tidligere AaB-spiller sender Uruguay i Copa-mørke

Uruguay fik annulleret tre mål for offside, og så vandt Peru efter straffesparkskonkurrence i Copa America.

Den tidligere AaB-spiller Edison Flores blev den helt store helt for Peru, da han lørdag sikrede billetten til semifinalemødet med Chile i Copa America.

Peru og favoritten Uruguay tørnede sammen, og efter 0-0 i ordinær spilletid, hvor Uruguay fik annulleret tre mål efter offside, skulle det hele afgøres efter straffesparkskonkurrence.

Her misbrugte Luis Suarez for Uruguay, og dermed kunne Edison Flores til sidst sparke bolden i mål og Peru videre efter 5-4 i straffesparkskonkurrencen.

Det var tredje kvartfinale i dette års turnering, der blev afgjort efter straffesparkskonkurrence. Det skete også, da Brasilien sendte Paraguay ud, og da Chile besejrede Colombia.

Uruguay misbrugte en enorm mulighed halvvejs inde i første halvleg, da Suarez først afsluttede på Peru-keeper Pedro Gallese. Bolden sprang ud til Edinson Cavani, der tordnede den over målet, men der blev fløjtet for offside i situationen bagefter.

Offside skulle så vise sig at forfølge Uruguay i resten af opgøret.

Efter 28 minutter sparkede Giorgian De Arrascaeta bolden i mål for Uruguay, men der var offside i opspillet forinden.

Uruguay sad på spillet, og Peru havde store udfordringer med at få bolden væk fra eget forsvar, men det lykkedes at holde stand med 0-0 til pausen.

Efter en time havde Cavani så bolden i mål, men VAR måtte tages i brug for at spotte en mulig offside, og også denne scoring blev annulleret.

Det var ved at gå sport i annulleringerne, for med et kvarter igen måtte VAR atter konsulteres efter en Uruguay-scoring. Da var det Luis Suarez, der forinden var offside efter en aflevering, da Barcelona-spilleren sparkede bolden i mål.

Den ordinære spilletid endte altså 0-0, og dermed blev det hele afgjort i straffesparkskonkurrencen, hvor Suarez blev skurk, og Flores blev helt.

I den anden semifinale tørner Brasilien og Argentina sammen.

Semifinalerne spilles i den kommende uge natten til onsdag og natten til torsdag dansk tid.