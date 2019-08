Tidligere AGF-anfører ophæver i Tyrkiet og tager til Norge

Forsvarsspilleren Pierre Kanstrup fortsætter fodboldkarrieren i Vålerenga i den bedste norske række.

Det oplyser den norske klub mandag på sin hjemmeside.

Den 30-årige midtstopper har fået ophævet sin kontrakt i tyrkiske Erzurumspor, der rykkede ud af den bedste række i sidste sæson. Det blev derfor blot til et godt et halvt år i Tyrkiet.

Da muligheden for at komme til Norge opstod, var Kanstrup ikke i tvivl.

- Vålerenga er en stor klub i Norge, og jeg ved, at de har de bedste supportere i hele Norge. Det glæder jeg mig til at opleve.

- Nu har jeg set stadion, mødt mange mennesker og glæder mig til at komme i gang, siger Kanstrup til klubbens hjemmeside.

Forsvarsspilleren har tidligere spillet i AGF og Sønderjyske og var anfører begge steder. Derudover har han tidligere i karrieren repræsenteret Brøndby.

I Vålerenga har sportschef Jørgen Ingebrigtsen hentet Pierre Kanstrup ind for at dække et hul i midterforsvaret, efter at Jonatan Tollås er blevet ramt af en skade.

- Med flere års erfaring fra den danske Superliga som anfører forventer vi også at få en spiller ind, som kan tage et ansvar i gruppen og være med til at hjælpe os mod vores mål i efteråret, siger Ingebrigtsen.

Kontrakten med Vålerenga gælder sæsonen ud.

Pierre Kanstrups nye klub er placeret på en sjetteplads i den norske Eliteserie efter 16 spillerunder.