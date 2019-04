1. AGF er en del af nedrykningskampen

Med den pauvre indsats mandag aften bekræftede AGF, at de ikke hører til i top-seks, som de ellers drømte om hele sæsonen. De er til gengæld en integreret del af kampen om at undgå nedrykning. Indsatsen mod Vejle - og ikke blot de to fæle målmandsdrop - mindede om et hold, der har svært ved at finde drevet og idéerne offensivt. Og de skal være glade for de tre point ned til Sønderjyske, som de havde med i hånden ind i gruppespillet.

Som cheftræner David Nielsen selv sagde efter kampen: 'Det bliver ikke kønt i de sidste fem kampe'.

Vejle forpassede chancen for at vinde på udebane for første gang efter oprykningen til Superligaen, men Sousa reagerede lidt naivt, da han løb hjem i feltet for at hjælpe i overtiden. Vejle har spillet 14 udekampe og fået uafgjort i fem og tabt ni kampe. Til gengæld virkede den hurtige og dynamiske ukrainer Sergej Gryn som lidt af et fund. Spændende om han kan lave mere ravage i løbet af nedrykningsspillet.