Thurø Sejlklub i finalen om stor idrætspris

Sejlsport: Projektet "Sejl og Studér" i Thurø Sejlklub er en af de tre finalister, der af bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund er udvalgt til at gå videre i konkurrencen om at vinde Danskernes Idrætspris.

Alle idrætsgrene har svært ved at få fat i de 15-25 årige, men Thurø Sejlklub har fået de unge med ombord.

- Vi er stolte over, at vores projekt er kommet blandt de sidste tre i finalen om Danskernes Idrætspris, siger Ib Oldrup, formand for Thurø Sejlklub.

Med projektet "Sejl og Studér" i Thurø Sejlklub mødes unge studerende fra kommunens uddannelsesinstitutioner for at sejle sammen. De unge sejlere spiser også sammen, og de har et aktivt fællesskab. De unge sejler i moderne sportsbåde, J70'erne, som klubben stiller til rådighed. Konceptet er, at det er unge sejlere, der lærer andre unge at sejle.

Thurø Sejlklub har som forening stor glæde af, at de unge også deltager aktivt i klubbens øvrige aktiviteter. Projektet rekrutterer dermed ikke bare nye medlemmer, men giver også nye trænere, nye hjælpere og nye ideer. Desuden får de unge erfaringer med at tage ansvar og at være ledere, og de får et mangfoldigt netværk.

Initiativtager til projektet "Sejl og Studér", Johan Hoff, fremhæver:

- Flere af os i projektet er flyttet til byen i forbindelse med vores uddannelse. Derfor er netop det netværk, som vi får i sejlklubben, særdeles værdifuldt - og måske det netværk ligefrem fastholder flere af os efter endt uddannelse, sådan at flere vælger at blive boende i Svendborg Kommune.

DIF's formand, Niels Nygaard, giver denne begrundelse for, at Thurø Sejlklub går videre med projektet 'Sejl og Studér':

- Sejlklubben er på en inspirerende måde gået efter en målgruppe, der kan være svær at fastholde i foreningslivet. Ved at rekruttere på uddannelsesstederne og prioritere fællesskabet, har Thurø Sejlklub skabt en succes, der ikke kan andet end at inspirere bredt ude i foreningslivet.