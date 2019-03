Thorborg skyder nye penge ind: Endnu et kæmpeunderskud i OB-selskab

OB-selskabet Odense Sport & Event fik endnu et kæmpestort underskud i 2018. Koncernen kom ud af året med et minus på 38 millioner kroner og dens ejer, Niels Thorborg, har været nødt til at skyde yderligere 60 millioner kroner i virksomheden.

2018 bød på det 10. underskud i træk i Odense Sport & Event, og jubilæet blev markeret med manér: Når man målet på resultatet efter skat, er underskuddet på 38 millioner kroner den dårligste præstation nogensinde i virksomheden.

Med det store minus er der forsvundet mere end en kvart milliard ud af virksomheden siden 2009. Virksomhedens ejer, Niels Thorborg, har derfor endnu engang været nødt til at fylde en slunken kasse op. Denne gang har han skudt 60 millioner friske kroner ind. Det er fjerde gang siden virksomhedens fødsel, at han har skudt penge ind.

Det er ikke sikkert, at det bliver sidste sending penge, for formentlig ender 2019 også med et underskud, selv om det forventes at blive meget mindre sidste års.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som virksomheden offentliggjorde fredag eftermiddag. Det officielle regnskab er endnu ikke tilgængeligt.

Ifølge Odense Sport & Events næstformand, Erik Laumand, er der en lang række forskellige årsager til det enorme underskud. En del af dem bunder i, at virksomheden har besluttet at skifte strategi, så den nu satser mere på investering og nyudvikling efter mange år med besparelser og nedskæringer.

- Det er dyrt at skifte strategi. Der er dels nogle tab på de hidtidige aktiviteter, som vi forlader, og dels er der store investeringer i fremtiden, som først kaster penge af sig i de kommende år, siger Erik Laumand.

En del af tabet skyldes en nedskrivning af goodwill på 6,6 millioner kroner, men ellers vil næstformanden ikke pege på enkelte poster.

- Det er mange enkeltposter, siger han.

Blandt posterne er udskiftning af både administrerende direktør og træner, investering i helt ny elektronik på stadion og et million-beløb i ekstraordinær udgifter på grund af virksomhedens uoverensstemmelse med Odense Kommune om brugen af Arena Fyn.

Hertil kommer, at selve driften af virksomheden gav et lige så stort underskud som året før. Det er sket, selv om omsætningen er vokset med mere end 20 millioner kroner. En stor del af årsagen ligger i superligaholdet OB's dårlige resultater.

- Fodbolden fører rigtig meget med sig. Når noget lykkes, som det gør lige nu, kører det stærkt. Derfor giver det os rigtig meget, når holdet klarer sig så godt, som det gør lige nu. Men det betyder også, at mange andre områder i koncernen kan mærke det, når det går dårligt som i 2018, der var markant dårligere end 2017, siger Erik Laumand.

Først og fremmest kan dårlige resultater ses på størrelsen af betalingen for tv-visning af kampene. Også tilskuertal, sponsorindtægter, indtægter fra reklamer på stadion, salget i forbindelse med kampene og mange andre side-aktiviteter bliver ramt, når man ender i den nederste del af superligaen.

Lige nu ser alting omvendt ud: Holdet er i toppen og skal spille en række kampe, som er meget interessante for det danske fodboldpublikum, så trods de triste tal, har optimismen vundet indpas.

- Den sidste kamp mod Brøndby kan blive meget afgørende, så vi er ved at undersøge, hvordan vi kan få plads til flere VIP-kunder den dag. Også kampene mod FC Midtjylland og FCK er stort set udsolgt, siger administrerende direktør Enrico Augustinus.