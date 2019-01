Thorbjørn Olesen spiller sig helt frem i toppen i Dubai

Golfspilleren Thorbjørn Olesen er på vej mod et stort resultat i European Tour-turneringen Dubai Desert Classic.

Lørdag avancerede danskeren til en delt femteplads efter en runde i fire slag under banens par. Det er ni placeringer bedre end før runden.

Samlet har den 29-årige nordsjællænder brugt 12 slag mindre end banens par. Samme score har tre andre spillere.

I klubhuset kunne han vente på, at konkurrenterne blev færdig med deres runder. Længe så det ud til, at danskeren kun ville være to slag fra en føring, men før sidste runde har han fire slag op til amerikaneren Bryson DeChambeau, der sluttede stærkt af lørdag.

Turneringens forsvarende mester, kineseren Haotong Li, ligger nummer to med tre slag ned til Olesen, mens englænderen Matt Wallace og den sydafrikanske veteran Ernie Els er et enkelt slag bedre end danskeren.

Lucas Bjerregaard gik en endnu bedre runde lørdag, da han var hele fem slag under par. Til gengæld havde han ikke været ligeså skarp på de to første runder. Derfor ligger han samlet på en delt 19.-plads inden sidste runde, og han er tre slag efter Olesen.

Thomas Bjørn, der i 2001 vandt turneringen efter en tæt duel med Tiger Woods, ligger delt nummer 35 inden sidste runde. Joachim B. Hansen ligger delt nummer 38.

Søren Kjeldsen missede cuttet.