Thorbjørn Olesen bliver delt otter i Dubai

Nordsjællænderen Thorbjørn Olesen blev den bedst placerede danske golfspiller i European Tour-turneringen Dubai Desert Classic, men han formåede ikke at spille med om sejren.

Olesen gik sidste runde i tre slag under par, og han faldt dermed fra en placering som delt nummer fem til en slutplacering som delt nummer otte.

Det er hans første top-10-placering i 2019. I 2018 var han blandt de ti bedste i ni turneringer.

Før sidste runde havde Olesen ellers muligheden for at være med i den absolutte topstrid, men selv på en rigtig god dag han ville formentlig alligevel ikke kunne have truet den suveræne amerikaner Bryson DeChambeau, der vandt turneringen.

DeChambeau sluttede i samlet 24 slag under banens par. Det er ni slag bedre end Thorbjørn Olesen og syv slag bedre end nærmest konkurrent.

De næstbedste danskere i Dubai blev Lucas Bjerregaard og Thomas Bjørn, der begge sluttede i samlet ti slag under par, hvilket rakte til en delt 29.-plads.

For Bjerregaards vedkommende var det et tilbagefald på ti pladser, mens Bjørn sluttede seks pladser bedre, end han startede dagen. Netop Bjørn har gode minder fra turneringen, som han vandt i 2001.

Joachim B. Hansen havde en skidt finalerunde. Han brugte to slag mere end banens par og sluttede som delt nummer 61.

Søren Kjeldsen missede cuttet i turneringen.