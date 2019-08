Thomasberg hylder dødboldene efter første sejr

Randers-træner Thomas Thomasberg var ekstra glad for dødboldene, som sikrede sejren over FC Nordsjælland.

Det var tiltrængt for Randers FC, da holdet søndag sikrede den første sejr i denne sæson med 3-1 over FC Nordsjælland.

To af Randers' mål blev scoret efter hjørnespark, og det er noget, der glæder Randers-træner Thomas Thomasberg.

- Vi overmatchede dem fuldstændig på alle dødbolde og kunne nemt have scoret to mål yderligere på dødbolde.

- Dødboldene var skruet godt sammen, så stor ros til Rasmus Bertelsen for at finde de huller, der skulle til for at score, siger Thomasberg om sin assistenttræner.

Thomasbergs mandskab havde ikke bolden meget i kampen, men alligevel var det kronjyderne, der skabte flest chancer.

Især i første halvleg gik rigtig mange ting efter planen for Randers, men i løbet af anden halvleg faldt holdet tilbage på banen, og så blev Nordsjælland farlige.

- I den første time af kampen var vi enormt stærke. Vores angribere gjorde det godt sammen, for de voldte Nordsjællands forsvar problemer hele tiden.

- Til gengæld blev vi passive i løbet af anden halvleg, og så fik Nordsjælland ædt sig ind i kampen. Men det giver noget mental ro, at vi fik den første sejr i hus, siger Randers-træneren.

Angriber Marvin Egho lavede sit tredje sæsonmål i søndagens sejr, og ifølge ham var opskriften på sejr helt klar.

- Vi vidste, at vi skulle lægge et hårdt pres på Nordsjælland, for deres spillere er ikke så fysisk stærke. Derfor blev dødboldene også afgørende, for der kunne vi dominere, siger den østrigske angriber.

Randers skal fredag forsøge at tage sæsonens anden sejr, når holdet gæster OB.