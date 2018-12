Thomas Bjørn holder Ryder Cup-løfte og får tatovering

Tre måneder efter sejren over USA har Europas kaptajn, Thomas Bjørn, fået en tatovering over bagdelen.

Da Europas golfspillere i september leverede et stærkt comeback og slog USA i Ryder Cup, betød det samtidig, at Europas kaptajn, Thomas Bjørn, skulle have en tatovering.

For at motivere sine spillere havde danskeren nemlig lovet dem, at han ville få en tatovering, hvis de slog amerikanerne.

Tre måneder efter triumfen på Le Golf National i Frankrig har 47-årige Bjørn været under nålen og fået blæk ind under huden.

Juleaftensdag lagde Europas Ryder Cup-hold en video ud på Twitter, hvor Thomas Bjørn bliver tatoveret lige over bagdelen.

Tatoveringen viser Ryder Cup-trofæet og de europæiske sejrscifre på 17,5-10,5 med sort skrift.

Thomas Bjørn betegnede efter Europas golfsejr over USA beslutningen om at lade sig tatovere som den værste, han havde truffet. Han sagde også, at tatoveringen skulle placeres et sted, hvor kun hans hustru kunne se den.

Ryder Cup-dysten mellem Europa og USA bliver spillet hvert andet år og er en af golfsportens største begivenheder.

Turneringen blev spillet første gang i 1927. USA har vundet Ryder Cup 26 gange, mens Europa har sikret sig sejren 14 gange.