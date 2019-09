Thisted skal ingen fynboer spøge med

FODBOLD: Dalum måtte som så mange andre hold sande, at Thisted er et værre sted at spille. Hvis ikke man har lidt ekstre energi med i bussen.

Nu er Thisted på to sejre i træk efter en 3-1-sejr i 2. division. Og efter en lidt tøvende start har nedrykkerne nu hentet to sejre i træk.

Først gik det ud over Brabrand, og søndag blev Dalum slået på det stadion, hvor en vis Jesper Grønkjær engang trådte sine første fodboldstøvler.

Mirsad Suljic scorede for anden kamp i træk på et straffespark til 1-0 efter en halv times spil, og derefter scorede det tidligere FC Midtjylland-talent Mads Vang to gange i træk - lige før og lige efter pausen.

Philip Stoustrup reducerede for Dalum til slutresultatet 3-1, men Thisted listede sig med sejren forbi Dalum i tabellen. Fynboerne har syv point for syv kampe, og Thisted har nu 10.

Dalums træner Michael Jørgensen talte uden omsvøb, mens turen gik hjem over de jyske vidder:

- Det var slet ikke godt nok. Thisted er gået over til at blive et arbejdsmandshold, men det var rigeligt til at slå os, fordi vi lavede for mange fejl, spillede uden aggressivitet og slet ikke fik vores eget spil i gang. Så enkelt er det, sagde Dalum-træneren, der naturligvis håber på større gejst og indsats, når turen på fredag går til en af sæsonens store kampe - lokalopgøret i Næsby.