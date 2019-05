Tennisstjerne trækker sig fra French Open med rystelser

Fjerdeseedede Kiki Bertens beklagede sig over, at hun rystede og manglede energi i sin kamp i anden runde.

Den hollandske tennisspiller Kiki Bertens hørte til blandt favoritterne til at vinde French Open.

Fjerdeseedede Bertens er dog færdig i Paris, da hun opgav at gennemføre en kamp i anden runde mod slovakken Viktoria Kuzmova.

Hollænderen var bagud med 1-3 i første sæt, da hun kaldte en læge på banen og beklagede sig over, at hun rystede og manglede energi.

Efter konsultation valgte verdensranglistens nummer fire at trække sig.

Bertens blev anset som en potentiel vinder i Paris, efter at hun for nylig vandt en turnering i Madrid uden at afgive et eneste sæt.

Den 27-årige Bertens nåede i 2016 semifinalerne i French Open, hvilket er hendes bedste resultat i grand slam-sammenhæng.

Kuzmova møder i tredje runde enten briten Johanna Konta eller Lauren Davis fra USA.