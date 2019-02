Danmark fik en skidt start på landsholdsturneringen Fed Cup, da det torsdag blev til et nederlag til Rusland.

Det danske kvindelandshold i tennis fik ikke den bedste start på Fed Cup, der afholdes i polske Zielona Gora.

Torsdag tabte danskerne deres første kamp ved landsholdsturneringen til Rusland, efter at begge singler endte med nederlag.

Da der spilles tre kampe, kan danskerne dermed kun pynte på resultatet, når der senere torsdag spilles double.

Først tabte den danske tenniskomet Clara Tauson til Natalia Vikhlyantseva, hvorefter Karen Barritza ligeledes måtte give fortabt over for verdensranglistens nummer 14, Daria Kasatkina.

Barritza og Maria Jespersen møder Margarita Gasparyan og Anastasia Potapova i double torsdag aften.

De danske tenniskvinder så ellers ud til at få en god start, da Clara Tauson mødte Natalia Vikhlyantseva i det første af tre opgør mellem Danmark og Rusland.

Men den 16-årige tenniskomet kollapsede og endte med at tabe i to sæt med cifrene 6-7, 1-6 til Vikhlyantseva, der ligger nummer 109 på verdensranglisten.

Clara Tauson kom flyvende fra land torsdag og var hurtigt foran med 4-0 efter at have brudt russerens serv to gange.

Men så begyndte nedturen for Tauson. Først reducerede Vikhlyantseva til både 1-4 og 2-4, inden danskeren igen udbyggede føringen til 5-2.

Herefter vandt den 21-årige russer tre partier i træk. Tauson fulgte op med at bringe sig foran 6-5 i egen serv, men kunne ikke bryde russerens serv, og så skulle første sæt afgøres i tiebreak.

Her kom Vikhlyantseva foran 4-0, inden hun lidt senere sikrede sig sættet.

I andet sæt kom Clara Tauson slet ikke i gang. Der stod således 5-0 til russeren, inden Tauson endelig kom på tavlen. Kort efter servede Vikhlyantseva sættet i hus.

Karen Barritza fik ikke et ben til jorden i første sæt mod Daria Kasatkina, der uden de store anstrengelser vandt 6-0. I andet sæt viste danskeren god fight, men endte alligevel med at tabe 4-6.

Caroline Wozniacki er ikke en del af det danske hold ved Fed Cup.

Tennisstjernen, der sidste år fik konstateret leddegigt, meldte tidligere på ugen afbud, efter at hun ikke havde reageret godt under træningerne op til turneringen.